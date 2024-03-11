Умеров и глава Пентагона поговорили о фронте и будущем "Рамштайне"

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин 11 марта провели очередной телефонный разговор.

Об этом сообщил сам Умеров и пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".

В Минобороны США рассказали, что стороны обсудили последние события на поле боя и насущные потребности Украины в военной помощи.

Также они обсудили планы относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Глава украинского Минобороны добавил, что в разговоре также принимал участие главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский.

"Обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и конкретные запросы Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и противовоздушная оборона. С нетерпением ждем более детального взаимодействия с каждой из коалиций возможностей во время нашей встречи в формате "Рамштайн", – отметил Умеров.

Ранее стало известно, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн") состоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, в предыдущей, 19-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.