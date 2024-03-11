Опрос: Поляки лучше всего относятся к американцам, а к украинцам – как к немцам

Больше всего симпатии у жителей Польши вызывают американцы и итальянцы, зато больше всего они не любят россиян, белорусов и ромов.

Об этом свидетельствует последний опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В опросе, который состоялся 11-21 января, CBOS спрашивал респондентов об их отношении к различным нациям; респонденты могли выразить симпатию, равнодушие или отвращение.

Больше всего заявлений о положительном отношении поляков получили американцы, которые пользуются симпатией 65% респондентов. На втором месте оказались итальянцы (63%), далее – чехи (61%) и словаки (60%), англичане (55%) и литовцы (51%).

Остальные нации, которые были включены в опрос, пользуются симпатией менее 50% опрошенных жителей Польши.

Что касается украинцев, то к ним симпатию задекларировали 40% респондентов, равнодушие – 26%, неприязнь – 30%. Остальные 4% не смогли определить четкого отношения. Примерно такое же отношение поляки выразили к немцам (40% симпатии, 31% неприязни, 24% безразличия).

Меньше всего симпатии у респондентов вызвали белорусы (24%), ромы (22%) и русские (8%), причем уровень неприязни к последним стал самым большим среди других наций – 76%.

Отметим, что в опросе за декабрь 2023 года Польша оказалась лидером симпатий граждан Украины среди соседних государств за исключением России, а наиболее негативно украинцы отзывались о Беларуси.