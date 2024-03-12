Премьер Греции анонсировал визит в Турцию для "преодоления напряженности"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что планирует поездку в Анкару в мае в ответ на аналогичный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре 2023 года для "преодоления напряженности" в двусторонних отношениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Skai TV.

Комментируя греческо-турецкие отношения, Мицотакис назвал "положительным развитием событий" тот факт, что за последнее время между сторонами не возникало споров, и назвал его "результатом политики, которая была построена с большой последовательностью".

Греческий премьер отметил, что его визит в Турцию по состоянию на сейчас планируется на май.

Среди ключевых проблем в отношениях Афин и Анкары он назвал делимитацию исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

"Но даже если мы не решим этот вопрос, мы можем цивилизованно договориться о разногласиях. Это не означает, что страна не продолжает укреплять свой потенциал сдерживания", – добавил Мицотакис.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.