Швейцарська прокуратура вперше розслідує ймовірне порушення санкцій проти РФ

Генеральна прокуратура Швейцарії розпочала розслідування щодо неназваної швейцарської компанії у зв'язку з можливим порушенням санкцій, запроваджених проти Росії після її вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Це розслідування – перший випадок, коли Генеральна прокуратура (OAG) публічно заявила, що вивчає діяльність компаній, підозрюваних у порушенні обмежень, запроваджених Швейцарією.

Генеральна прокуратура Швейцарії взяла на себе провадження, розпочате Державним секретаріатом з економічних питань (SECO), йдеться в заяві.

Відомство не розголошує подробиць про компанію, про яку йдеться, посилаючись на презумпцію невинуватості.

SECO є відомством, відповідальним за дотримання санкцій, а OAG залучається у разі підозри у більш серйозних порушеннях.

"SECO звернулася до Генеральної прокуратури Швейцарії з проханням взяти на себе провадження, яке веде SECO у двох справах", – зазначає відомство.

Раніше Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) створив групу фахівців для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Посилення боротьби з обходом санкцій у Швейцарії відбувається на тлі її критики через те, що швейцарська влада не зробила достатньо, аби перешкодити росіянам приховувати гроші в місцевих банках.

Станом на кінець 2023 року у Швейцарії були заморожені пов’язані з РФ активи на суму близько 7,7 мільярдів швейцарських франків, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються в банках країни.

Перед цим повідомлялось, що швейцарська прокуратура вивчає можливі порушення санкцій країни проти РФ, запроваджених через вторгнення Росії в Україну.

Водночас минулого року Швейцарія відхилила пропозицію про приєднання країни до робочої групи G7 з пошуку активів підсанкційних росіян.