Швейцарская прокуратура впервые расследует вероятное нарушение санкций против РФ

Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении неназванной швейцарской компании в связи с возможным нарушением санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это расследование – первый случай, когда Генеральная прокуратура (OAG) публично заявила, что изучает деятельность компаний, подозреваемых в нарушении ограничений, введенных Швейцарией.

Генеральная прокуратура Швейцарии взяла на себя производство, начатое Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO), говорится в заявлении.

Ведомство не разглашает подробностей о компании, о которой идет речь, ссылаясь на презумпцию невиновности.

SECO является ведомством, ответственным за соблюдение санкций, а OAG привлекается в случае подозрения в более серьезных нарушениях.

"SECO обратилась в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой взять на себя производство, которое ведет SECO в двух делах", – отмечает ведомство.

Ранее Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) создал группу специалистов для расследования и обеспечения соблюдения санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения России в Украину.

Усиление борьбы с обходом санкций в Швейцарии происходит на фоне ее критики из-за того, что швейцарские власти не сделали достаточно, чтобы помешать россиянам скрывать деньги в местных банках.

По состоянию на конец 2023 года в Швейцарии были заморожены связанные с РФ активы на сумму около 7,7 миллиардов швейцарских франков, что составляет лишь часть от 150 миллиардов франков российских денег, которые, по оценкам, хранятся в банках страны.

Перед этим сообщалось, что швейцарская прокуратура изучает возможные нарушения санкций страны против РФ, введенных из-за вторжения России в Украину.

В то же время в прошлом году Швейцария отклонила предложение о присоединении страны к рабочей группе G7 по поиску активов подсанкционных россиян.