ЄС погодив мандат на переговори про оновлення відносин зі Швейцарією

Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо "оновлення відносин" зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Переговорний мандат, схвалений Радою ЄС, містить положення, які мають бути включені до чинних та майбутніх угод зі Швейцарією, стосовно внутрішнього ринку, державної допомоги, участі швейцарської сторони в програмах Євросоюзу.

Окремо йдеться про фінансовий внесок Швейцарії в обмін на доступ до внутрішнього ринку ЄС, а також перезапуск переговорів щодо угод про електроенергетику, безпеки харчових продуктів та охорони здоров'я.

На основі отриманого мандату Єврокомісія тепер зможе розпочати офіційні переговори зі Швейцарією щодо широкого пакету заходів, що має початись "найближчими днями", зазначили в Раді ЄС.

Метою переговорів є модернізація та поглиблення двосторонніх відносин між ЄС та Швейцарією, забезпечення чесної конкуренції між компаніями ЄС та Швейцарії, що працюють на внутрішньому ринку, а також гарантування захисту прав громадян ЄС у Швейцарії, йдеться в повідомленні.

Минулого тижня швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.

Геополітична напруженість і війна РФ проти України вже підштовхують традиційно нейтральних швейцарців до відходу від надмірно ізоляціоністської позиції. Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії і рухається до того, щоб визнати ХАМАС терористичною організацією.