ЕС согласовал мандат на переговоры об обновлении отношений со Швейцарией

Совет Европейского Союза 12 марта уполномочил Европейскую комиссию от имени всего ЕС провести переговоры по "обновлению отношений" со Швейцарией и одобрил соответствующие директивы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Переговорный мандат, одобренный Советом ЕС, содержит положения, которые должны быть включены в действующие и будущие соглашения со Швейцарией, относительно внутреннего рынка, государственной помощи, участия швейцарской стороны в программах Евросоюза.

Отдельно речь идет о финансовом взносе Швейцарии в обмен на доступ к внутреннему рынку ЕС, а также перезапуск переговоров по соглашениям об электроэнергетике, безопасности пищевых продуктов и здравоохранения.

На основе полученного мандата Еврокомиссия теперь сможет начать официальные переговоры со Швейцарией по широкому пакету мер, который должен начаться "в ближайшие дни", отметили в Совете ЕС.

Целью переговоров является модернизация и углубление двусторонних отношений между ЕС и Швейцарией, обеспечение честной конкуренции между компаниями ЕС и Швейцарии, работающих на внутреннем рынке, а также обеспечение защиты прав граждан ЕС в Швейцарии, говорится в сообщении.

На прошлой неделе швейцарское правительство также утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.

Геополитическая напряженность и война РФ против Украины уже подталкивают традиционно нейтральных швейцарцев к отходу от чрезмерно изоляционистской позиции. Страна присоединилась к санкциям ЕС против России и движется к тому, чтобы признать ХАМАС террористической организацией.