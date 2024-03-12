В Ісландії вперше в історії винесли вирок у справі про тероризм

Окружний суд Рейк’явіка 12 березня виправдав двох фігурантів першої в історії Ісландії справи за звинуваченням у підготовці теракту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RUV.

Одного з фігурантів справи звинувачували у спробі теракту, іншого – у пособництві. Крім того, обом висунули звинувачення в правопорушеннях, пов’язаних зі зброєю.

Чоловіків арештували у вересні 2022 року в межах масштабної поліцейської операції – першої в історії Ісландії, пов’язаної з попередженням теракту.

Через три місяці їх випустили з-під варти, коли психіатри підтвердили, що вони не становлять небезпеки для суспільства. Основні слухання у справі відбулись у лютому, де обоє фігурантів не визнали провини.

Суд Рейк’явіка зрештою зняв із них пов’язані з тероризмом звинувачення, але засудив за правопорушення, пов’язані зі зброєю. Один фігурант отримав 24 місяці ув’язнення, а другий – 18.

Минулоріч громадянин Іспанії отримав в Ісландії 20 місяців в’язниці за те, що намагався ввезти в країну 1,4 кг кокаїну.