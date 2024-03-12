В Исландии впервые в истории вынесли приговор по делу о терроризме

Окружной суд Рейкьявика 12 марта оправдал двух фигурантов первого в истории Исландии дела по обвинению в подготовке теракта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RUV.

Одного из фигурантов дела обвиняли в попытке теракта, другого – в пособничестве. Кроме того, обоим предъявили обвинения в правонарушениях, связанных с оружием.

Мужчин арестовали в сентябре 2022 года в рамках масштабной полицейской операции – первой в истории Исландии, связанной с предупреждением теракта.

Через три месяца их выпустили из-под стражи, когда психиатры подтвердили, что они не представляют опасности для общества. Основные слушания по делу состоялись в феврале, где оба фигуранта не признали вины.

Суд Рейкьявика в конце концов снял с них связанные с терроризмом обвинения, но осудил за правонарушения, связанные с оружием. Один фигурант получил 24 месяца заключения, а второй – 18.

В прошлом году гражданин Испании получил в Исландии 20 месяцев тюрьмы за то, что пытался ввезти в страну 1,4 кг кокаина.