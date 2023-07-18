В Ісландії отримав вирок громадянин Іспанії: спробував ввезти понад кілограм кокаїну

Громадянин Іспанії отримав в Ісландії 20 місяців в’язниці за те, що намагався ввезти в країну 1,4 кг кокаїну.

Про це повідомляє суспільний мовник RUV, пише "Європейська правда".

Суд визнав іспанця винним і присудив 20 місяців позбавлення волі за те, що чоловік спробував приховано провезти у багажі 1,4 кг кокаїну. Його затримали 18 квітня цього року в аеропорту після прибуття рейсом із Франкфурта.

Звинувачуваний вимагав найм’якшого покарання, передбаченого законом, та щоби проведений під вартою час вирахували із присудженого терміну.

Судді врахували, що чоловік визнав провину, але зважили й на те, що йдеться про досить значні обсяги наркотику, який надалі могли збувати на території Ісландії.

Нагадаємо, в Італії у травні цього року собака допоміг виявити майже 3 тонни кокаїну на 800 млн євро.

На початку липня загадковий пакунок з кокаїном виявили у Білому домі. Його власника так і не встановили.