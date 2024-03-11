Байден за добу зібрав $10 мільйонів на вибори після виступу в Конгресі

Передвиборча кампанія президента США Джо Байдена за добу зібрала 10 мільйонів доларів після звернення в Конгресі "Про стан справ у державі" минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами менеджерки кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес, це найбільший збір за 24 години.

Кампанія повідомила, що збір коштів на місцях досяг рекордних рівнів за останні чотири місяці, досягнувши нового рекорду погодинного збору коштів в Інтернеті три години поспіль під час виступу президента у Конгресі, інформує NBC News.

Це зростання збору коштів є значним, враховуючи, що кампанія Байдена та його партійні структури демократів зібрали понад 42 мільйони доларів за весь січень.

Годинна промова президента у Конгресі, в якій він розкритикував свого майбутнього конкурента на виборах Дональда Трампа, стала неофіційним стартом його кампанії після того, як кандидат від республіканців розчистив собі шлях до номінації на праймериз у "супервівторок".

Раніше повідомляли, що передвиборча кампанія Байдена запускає нову телевізійну рекламу, яка висміює його вік, як частину його 30-мільйонної кампанії з розміщення реклами.

Перед цим президент США відмовився обіцяти, що візьме участь у дебатах з майбутнім кандидатом на виборах від республіканців Дональдом Трампом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.

До цього Байден закликав прихильників Ніккі Гейлі підтримати його на виборах після того, як колишня конкурентка Дональда Трампа в боротьбі за президентську номінацію від Республіканської партії вийшла з перегонів.