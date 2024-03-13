Экономика Великобритании вернулась к росту

Экономика Великобритании снова росла в январе после неглубокой рецессии во второй половине 2023 года, что принесло определенное облегчение премьер-министру Риши Сунаку накануне выборов, которые ожидаются в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Валовой внутренний продукт в январе 2024 года вырос на 0,2% в месячном исчислении, что произошло благодаря восстановлению розничной торговли и жилищного строительства, после падения на 0,1% в декабре.

Впрочем, отмечает агентство, еще слишком рано говорить о том, что британская экономика вышла из рецессии. ВВП сократился на 0,3% в последнем квартале 2023 года и на 0,1% в предыдущем квартале.

В то же время с учетом того, что инфляция в январе составила 4%, снизившись с двузначных показателей в течение большей части прошлого года, и, по прогнозам, вскоре вернется к целевому уровню 2%, давление на расходы домохозяйств ослабляется, из-за чего Банк Англии начинает рассматривать вопрос о том, когда снижать процентные ставки.

Ранее сообщалось, что правящая в Великобритании Консервативная партия надеется, что планы снизить налоги, о которых объявил министр финансов Джереми Хант, помогут ей улучшить результаты на парламентских выборах, на которых опросы предсказывают консерваторам поражение.

Перед этим стало известно, что экономика Великобритании впала в рецессию во второй половине 2023 года в преддверии парламентских выборов, которые ожидаются в этом году.

Согласно обнародованному в январе опросу общественного мнения, проведенному YouGov, Консервативная партия потерпит ошеломляющее поражение на выборах.