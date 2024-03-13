Косово визнає право сербського православного монастиря на клаптик землі

Уряд Косова 13 березня ухвалив рішення про визнання за монастирем Високі Дечани Сербської православної церкви права власності на 24 гектари землі, статус яких оспорювався з моменту проголошення Приштиною незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Сербська влада, яка контролювала Косово у 1990-х роках, подарувала Високим Дечанам 24 гектари землі, які тоді перебували у державній власності.

Після проголошення незалежності Косова у 2008-му Приштина відмовилась визнати передачу майна Сербській православній церкві. У 2016 році косовський Конституційний суд виніс рішення на користь монастиря, однак воно так і не набуло чинності.

Фото: пресслужба НАТО

Тепер, пояснюючи згоду його виконати, прем’єр Косова Альбін Курті заявив, що це дозволить усунути одну з останніх перешкод на шляху до вступу країни до Ради Європи.

Рішення привітали спецпредставник Державного департаменту США на Балканах Габріель Ескобар та посол ЄС у Косові Томаш Шуньог.

"Це був важкий, але необхідний крок. І ми дякуємо інституціям Косова за всю їхню співпрацю в цьому питанні", – сказав Ескобар.

Суперечки щодо релігійних об'єктів залишаються основною точкою напруги у відносинах між Косово і Сербією з моменту проголошення Приштиною незалежності.

У Косові розташовані кілька найбільш шанованих монастирів і релігійних місць Сербської православної церкви, багато з яких мають багатовікову історію і перебувають у переважно етнічних албанських містечках, де переважає іслам.

Купольний монастир Високі Дечани був зведений у XIV столітті та входить до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Він перебуває під цілодобовою охороною миротворців НАТО.