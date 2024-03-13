Косово признает право сербского православного монастыря на участок земли

Правительство Косова 13 марта приняло решение о признании за монастырем Высокие Дечаны Сербской православной церкви права собственности на 24 гектара земли, статус которых оспаривался с момента провозглашения Приштиной независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Сербская власть, которая контролировала Косово в 1990-х годах, подарила Высоким Дечанам 24 гектара земли, которые тогда находились в государственной собственности.

После провозглашения независимости Косова в 2008-м Приштина отказалась признать передачу имущества Сербской православной церкви. В 2016 году косовский Конституционный суд вынес решение в пользу монастыря, однако оно так и не вступило в силу.

Фото: пресс-служба НАТО

Теперь, объясняя согласие выполнить решение суда, премьер Косова Альбин Курти заявил, что это позволит устранить одно из последних препятствий на пути к вступлению страны в Совет Европы.

Решение приветствовали спецпредставитель Государственного департамента США на Балканах Габриэль Эскобар и посол ЕС в Косове Томаш Шуньог.

"Это был трудный, но необходимый шаг. И мы благодарим институты Косова за все их сотрудничество в этом вопросе", – сказал Эскобар.

Споры относительно религиозных объектов остаются основной точкой напряжения в отношениях между Косовом и Сербией с момента провозглашения Приштиной независимости.

В Косове расположены несколько наиболее почитаемых монастырей и религиозных мест Сербской православной церкви, многие из которых имеют многовековую историю и находятся в преимущественно этнических албанских городках, где преобладает ислам.

Купольный монастырь Высокие Дечаны был возведен в XIV веке и входит в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Он находится под круглосуточной охраной миротворцев НАТО.

Напомним, недавно в Косово был оглашен приговор двум сербам за нападение на миротворческие силы НАТО.

Нападение произошло в мае прошлого года во время спора о законности местных выборов в северной части Косово.