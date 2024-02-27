У Косові оголосили вирок двом сербам за напад на миротворчі сили НАТО

Суд у Косові засудив двох етнічних сербів до шестимісячного тюремного ув'язнення за напад на миротворчі сили НАТО KFOR рік тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Одного із засуджених сербів звільнять у зв'язку з відбуттям строку покарання, а інший може уникнути ув'язнення, якщо сплатить штраф у розмірі 6 тисяч євро.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про Радоша Петровича та Душана Обреновича, які напали на військовослужбовців KFOR у Звечані, муніципалітеті на півночі Косова, де більшість складають етнічні серби.

У травні під час суперечки щодо законності місцевих виборів у північній частині Косова серби вступили в сутичку з силами безпеки, зокрема з миротворцями KFOR, які там розгорнуті, внаслідок чого 93 військовослужбовці отримали поранення.

Раніше прокуратура муніципалітету Печ в Косові, в координації з поліцією Косова та Косовським розвідувальним управлінням оголосила про закриття трьох так званих паралельних сербських структур, що функціонували як альтернативні косовським сербські муніципалітети Печ, Істок та Кліна.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння операціями спеціальної поліції в офісах установ, якими керує Сербія, у муніципалітетах Драгаш, Печ, Істок і Кліна, а також у приміщеннях неурядової організації Центр миру і толерантності у Приштині.

Перед цим напругу на півночі Косова спричинив початок запровадження євро у муніципалітетах, де проживає багато етнічних сербів.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних людей, внаслідок яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.