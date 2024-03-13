Премьер Норвегии обсудит с лидерами партий обновление военной стратегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре пригласил лидеров парламентских партий на встречу в четверг, 14 марта, для обсуждения будущего долгосрочного плана развития норвежских вооруженных сил.

Это, как сообщает "Европейская правда", анонсировало норвежское правительство.

На встрече премьера Норвегии и руководителей парламентских партий будут также присутствовать министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум и министр обороны Бьорн Ариль Грам.

После встречи утром 14 марта чиновники, как ожидается, дадут пресс-конференцию.

Норвегия является единственной страной НАТО, граничащей с Россией, которая долгое время не выполняла обязательства по расходам 2% ВВП на оборону.

Только в прошлом году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, норвежское правительство впервые поставило цель повысить оборонные расходы до целевого показателя Альянса до 2026 года.

В феврале премьер Норвегии обещал представить новую стратегию вооруженных сил страны к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Тогда же, напомним, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал страну быть готовой к возможному конфликту даже после завершения полномасштабной войны России против Украины.

В феврале стало известно, что страны-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону до половины мировых показателей после начала войны России против Украины.