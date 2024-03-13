В Естонії затримали повітряну кульку, яка незаконно перетнула кордон з Росією

Прикордонники Лиунаської префектури Естонії затримали надувну кульку у вигляді рожевого морського коника, яка напередодні вночі перелетіла через Чудське озеро на естонсько-російському кордоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили 13 березня в Лиунаській префектурі.

Інцидент стався близько 02:00 в ніч проти середи, коли естонські прикордонники помітили поблизу тимчасового пункту пропуску "незаконний перетин кордону з Росії в Естонію".

"Однак яким же було їхнє здивування, коли порушником кордону виявився морський коник рожевого кольору", – додали в префектурі.

Фото: Лиунаська префектура

Прикордонникам спершу не вдавалось приборкати "істоту", та зрештою порушника привезли на кордон, "де він перебуватиме доти, доки його життєві сили не вичерпаються", каже місцева влада.

"Незалежно від того, перетинаєте ви кордон автомобілем, вплав, під вітрилом або літаком, погляд прикордонників щодо порушників скрізь однаково суворий", – запевняє Лиунаська префектура.

Нагадаємо, у 2021 році двоє німецьких велотуристів незаконно перетнули український кордон, тому що думали, що Україна вже є членом ЄС.