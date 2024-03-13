В Эстонии задержали воздушный шарик, который незаконно пересек границу с Россией

Пограничники Лыунаской префектуры Эстонии задержали надувной шарик в виде розового морского конька, который накануне ночью перелетел через Чудское озеро на эстонско-российской границе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили 13 марта в Лыунаской префектуре.

Инцидент произошел около 02:00 в ночь на среду, когда эстонские пограничники заметили вблизи временного пункта пропуска "незаконное пересечение границы из России в Эстонию".

"Однако каким же было их удивление, когда нарушителем границы оказался морской конек розового цвета", – добавили в префектуре.

ФОТО: ЛЫУНСКАЯ ПРЕФЕКТУРА

Пограничникам сначала не удавалось укротить "существо", и в конце концов нарушителя привезли на границу, "где он будет находиться до тех пор, пока его жизненные силы не иссякнут", говорит местная власть.

"Независимо от того, пересекаете ли вы границу автомобилем, вплавь, под парусом или самолетом, взгляд пограничников в отношении нарушителей везде одинаково строгий", – уверяет Лыунаская префектура.

Напомним, в 2021 году двое немецких велотуристов незаконно пересекли украинскую границу, потому что думали, что Украина уже является членом ЕС.