Дві третини громадян у країнах НАТО підтримують подальшу допомогу Україні

Дві третини громадян у країнах-членах НАТО вважають, що їхні уряди мають продовжувати підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опитування на замовлення Альянсу озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час презентації річного звіту з оцінкою ситуації.

Столтенберг зазначив, що дослідження громадської думки засвідчують високу підтримку подальшої допомоги Україні.

"Загалом у країнах НАТО дві третини опитаних хочуть, щоб їхні країни продовжували підтримку України. І це важливо, адже країни НАТО надають 99% усієї військової допомоги", – зазначив генсек.

Він нагадав, що протягом 2023 року союзники продовжили надавати Україні різноманітну військову допомогу, а окремі країни вперше надали далекобійні ракети та ухвалили рішення про передачу винищувачів F-16, і загалом минулий рік започаткував низку "коаліцій" союзників для надання Україні тих чи інших видів озброєння.

Результати цього ж опитування засвідчили, що лише 13% американців проголосували би проти вступу у НАТО, якби їм потрібно було ухвалювати таке рішення на момент опитування.

Нагадаємо, після скандальних слів про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та вести переговори про припинення війни, Столтенберг відповів, що Україні потрібна зброя, а не "білі прапори".