Остін особисто братиме участь у "Рамштайн-20" в Німеччині

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун приїдуть до Німеччини для участі в 20-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн"), що відбудеться 19 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

"Міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів приєднаються до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн світу", – зазначила речниця Пентагону.

За її словами, вони обговорять війну в Україні та підтвердять, що США та ця коаліція продовжують підтримувати народ України, та не дозволять їй зазнати поразки.

Це перша міжнародна поїздка Остіна після його нещодавньої госпіталізації.

На початку тижня міністри оборони України та США Рустем Умєров і Ллойд Остін провели телефонну розмову, де поговорили про фронт та майбутній "Рамштайн".

Раніше стало відомо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") відбудеться 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

У попередній, 19-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України 14 лютого вперше взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.