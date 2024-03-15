Остин лично будет участвовать в "Рамштайн-20" в Германии

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун приедут в Германию для участия в 20-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн"), которое состоится 19 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

"Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов присоединятся к министрам обороны и высшего военного руководства из почти 50 стран мира", – отметила пресс-секретарь Пентагона.

По ее словам, они обсудят войну в Украине и подтвердят, что США и международная коалиция продолжают поддерживать народ Украины, и не позволят ей потерпеть поражение.

Это первая международная поездка Остина после его недавней госпитализации.

В начале недели министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин провели телефонный разговор, где поговорили о фронте и будущем "Рамштайн".

Ранее стало известно, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 19 марта на авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, в предыдущей, 19-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля, впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.