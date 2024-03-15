Франція готується боротися з навалою дешевого одягу "швидкої моди"

Нижня палата парламенту Франції підтримала пакет заходів, спрямований на зменшення популярності дешевого одягу "швидкої моди" з екологічних міркувань.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Національна асамблея у четвер підтримала нове законодавство для боротьби з одягом "швидкої моди", яке міністр з екологічного переходу Крістоф Бешю називає першим подібним у світі.

Ключові ідеї передбачають заборону реклами найдешевшого одягу, а також додатковий екологічний податок на нього.

Націнка на одиницю одягу "швидкої моди" у стартовий рік складатиме 5 євро і до 2030 року має зрости до 10 євро (втім, екологічний податок не може бути більшим за 50% ціни на товар). Також виробників хочуть зобов’язати інформувати споживача про вплив їхнього бізнесу на довкілля.

Під нові правила компанії будуть потрапляти за обсягами одягу, який вони виробляють за певний проміжок часу, і регулярністю зміни колекцій у їхніх магазинах.

Одним зі стимулів для Франції стало те, що торгові центри заполонив вкрай дешевий текстиль зі східної Азії, тоді як деякі французькі бренди збанкрутували.

Співавтори проєкту аргументували крок тим, що текстильна промисловість – один з найбільших забруднювачів довкілля, зокрема води. На додачу, непотрібний одяг не підлягає переробці для повторного використання сировини.

Для схвалення проєкту необхідне також голосування у Сенаті.

Нагадаємо, на рівні Євросоюзу готують заборону на утилізацію нового одягу, який залишився нерозпроданим.

Влітку 2023 року Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок.

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