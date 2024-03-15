Франция готовится бороться с нашествием дешевой одежды "быстрой моды"

Нижняя палата парламента Франции поддержала пакет мер, направленный на уменьшение популярности дешевой одежды "быстрой моды" из экологических соображений.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Национальная ассамблея в четверг поддержала новое законодательство для борьбы с одеждой "быстрой моды", которое министр по экологическому переходу Кристоф Бешю называет первым подобным в мире.

Ключевые идеи предусматривают запрет рекламы самой дешевой одежды, а также дополнительный экологический налог на нее.

Наценка на единицу одежды "быстрой моды" в стартовый год будет составлять 5 евро и к 2030 году должна вырасти до 10 евро (впрочем, экологический налог не может быть больше 50% цены на товар). Также производителей хотят обязать информировать потребителя о влиянии их бизнеса на окружающую среду.

Под новые правила компании будут попадать по объемам одежды, которую они производят за определенный промежуток времени, и регулярности смены коллекций в их магазинах.

Одним из стимулов для Франции стало то, что торговые центры заполонил крайне дешевый текстиль из Восточной Азии, в то время как некоторые французские бренды обанкротились.

Соавторы проекта аргументировали шаг тем, что текстильная промышленность – один из крупнейших загрязнителей окружающей среды, в частности воды. К тому же ненужная одежда не подлежит переработке для повторного использования сырья.

Для одобрения проекта необходимо также голосование в Сенате.

Напомним, на уровне Евросоюза готовят запрет на утилизацию новой одежды, которая осталась нераспроданной.

Летом 2023 года Европарламент утвердил новые правила по производству и утилизации батареек.

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