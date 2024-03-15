В Германии нашли живым пропавшего младенца убитой украинки

Немецкие службы нашли живым пропавшего младенца убитой украинки, чье тело недавно обнаружил прохожий на берегу Рейна на западе страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Ребенка – нескольконедельную девочку – нашли живым. Она находилась под опекой двух мужчин, сообщила в пятницу полиция Мангейма. В связи с этим эти двое мужчин в возрасте 43 и 44 лет были временно арестованы в среду вечером.

Обоих мужчин подозревают в убийстве женщины. В четверг они предстали перед судьей, а затем были доставлены в исправительное учреждение.

Согласно заявлению полиции, девочка была невредимой и ее доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Сравнение ДНК показало, что ребенок является дочерью убитой женщины. Сейчас девочка находится под опекой управления по делам молодежи.

Специальная комиссия "Рампе" (по названию места, где было найдено тело, вблизи базы НАТО) разыскивала ребенка и мать убитой с того момента, как было обнаружено ее тело. Согласно сообщению, поиски 51-летней женщины продолжаются.

Ранее на этой неделе стало известно, что на западе Германии нашли мертвой гражданку Украины с временной защитой, которая проживала в приюте для беженцев.

Напомним, в феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения на него с другом компании молодых людей.

Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.