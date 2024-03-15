Молдова не проти роботи українських консулів у Придністров’ї

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що Кишинів не проти, щоб Україна надавала своїм громадянам консульські послуги в невизнаному Придністров'ї.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр назвав тему роботи українських консулів у Придністров’ї "делікатним питанням".

"Ми не маємо нічого проти, щоб Україна надавала консульські послуги своїм громадянам у Придністров’ї. Але ні, ми не можемо прийняти або погодитися на будь-яку взаємодію з так званою владою на Лівому березі Дністра", – зазначив Попшой.

Він згадав, що до повномасштабної російської агресії проти України ці послуги вже надавалися.

"Ми всіляко заохочуємо цей процес, бо ми і самі маємо проблему з наданням консульських послуг власним громадянам. Адже молдовська діаспора розкидана по всьому світу. Ми розуміємо цю необхідність. Єдине застереження: ми не можемо гарантувати безпеку консулів у Придністров’ї", – сказав Попшой.

"Але негативної реакції з нашого боку точно немає", – додав він.

Раніше посол України у Молдові Марко Шевченко пояснив, що можливе поновлення консульських послуг для українців у Придністров’ї пов’язане з великою потребою у цьому і цей процес, якщо розпочнеться, буде відбуватись згідно із законодавством Молдови.

Дивіться повне інтерв’ю з главою МЗС Молдови на Youtube-каналі "Європейської правди".