Молдова не против работы украинских консулов в Приднестровье

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что Кишинев не против, чтобы Украина предоставляла своим гражданам консульские услуги в непризнанном Приднестровье.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр назвал тему работы украинских консулов в Приднестровье "деликатным вопросом".

"Мы не имеем ничего против, чтобы Украина предоставляла консульские услуги своим гражданам в Приднестровье. Но нет, мы не можем принять или согласиться на любое взаимодействие с так называемой властью на Левом берегу Днестра", – отметил Попшой.

Он вспомнил, что до полномасштабной российской агрессии против Украины эти услуги уже предоставлялись.

"Мы всячески поощряем этот процесс, потому что мы и сами имеем проблему с предоставлением консульских услуг собственным гражданам. Ведь молдавская диаспора разбросана по всему миру. Мы понимаем эту необходимость. Единственная оговорка: мы не можем гарантировать безопасность консулов в Приднестровье", – сказал Попшой.

"Но негативной реакции с нашей стороны точно нет", – добавил он.

Ранее посол Украины в Молдове Марк Шевченко пояснил, что возможное возобновление консульских услуг для украинцев в Приднестровье связано с большой потребностью в этом и этот процесс, если начнется, будет происходить в соответствии с законодательством Молдовы.

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