Посол України прокоментував наміри поновити консульські послуги у Придністров’ї 

Посол України у Молдові Марко Шевченко пояснив, що можливе поновлення консульських послуг для українців у Придністров’ї пов’язане з великою потребою у цьому і цей процес, якщо розпочнеться, буде відбуватись згідно із законодавством Молдови.

Як повідомляє портал Deschide, пише "Європейська правда", про це він сказав у телеефірі 22 лютого.

Посол прокоментував інформацію, що з’явилася після розмови у тристоронньому форматі за участі представників Кишинева, Києва і Тирасполя.

Шевченко зазначив, що до пандемії коронавірусу дипломати українського посольства регулярно їздили до Тирасполя, але через ковідні обмеження настала довга пауза, а далі ситуацію ускладнила війна.

Водночас в окупованому регіоні є багато громадян України – як тих, хто проживав там усі ці роки, так і тих, хто вирішив їхати туди після початку повномасштабної війни, і потреба у консульських послугах дуже зросла.

"Саме тому Україна обговорює можливість, щоб дипломати з консульського відділу посольства періодично їздили у Придністров’я і надавали ці послуги. Посольство України діє виключно згідно з міжнародними угодами та законодавством Республіки Молдова, і ця діяльність буде координуватися з Молдовою", – зазначив Шевченко.

Посол додав, що ключовими передумовами для відновлення консульських послуг є гарантія безпеки для представників посольства і вільний проїзд.

"Коли ці умови будуть виконані, Україна відновить консульські послуги у Придністров’ї", – сказав він.

В ефірі посол також запевнив, що Україна надасть Молдові необхідну допомогу у разі загострення ситуації у Придністров’ї, якщо Кишинів попросить про це.

Крім того, він прогнозує, що відносно скоро може бути створений новий формат для врегулювання придністровського конфлікту, тому що попередній, за участі Росії, вже дискредитований.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що придністровські "депутати" готують звернення до Путіна і потенційно можуть попроситися до складу Росії. Кишинів та українське ГУР вважають, що це малоймовірно.

Детальніше про це – у відеоблозі "ЄвроПравди" або у статті "Придністров’я починає небезпечну гру".