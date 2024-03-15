У Чехії рекордний з 1960-х років спалах кашлюку

Органи охорони здоров’я Чехії попередили про спалах кашлюку – бактеріального інфекційного захворювання, для якого характерний постійний кашель – на рівні, який не спостерігався з 1960-х років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За даними чеського Державного інституту охорони здоров'я, з початку року в країні зареєстрували 3084 випадки кашлюку, з них 810 – лише за останній тиждень. Востаннє більшу кількість випадків цієї хвороби в Чехії виявляли у 1963 році.

На кашлюк хворіють чехи в усіх вікових групах, та найвища захворюваність – серед молоді від 15 до 19 років, далі – в дітей до 14 років.

Заступник міністра охорони здоров’я Чехії Йосип Павлович запевнив, що кількість випадків захворювання на жодну з найбільш поширених нині інфекцій, таких як кашлюк, дифтерія чи туберкульоз, не наближається до епідемічного порогу, а ліків та вакцин достатньо.

Спалах кашлюку вже призвів до невеликого скандалу після інструкції служби охорони здоров’я Праги, яка розпорядилась заборонити відвідування шкіл дітям, не вакцинованим від інфекції.

У п’ятницю головний санітарний лікар Чехії Павла Сврчінова запевнила, що інструкцію видали помилково, й доступ до занять для школярів обмежувати не будуть.

Кашлюк, також відомий як коклюш, – це бактеріальне респіраторне захворювання, яке характеризується затяжним кашлем із різким вдихом, який супроводжується свистом. Кашлюк переважно уражає немовлят і підлітків, хоча захворіти на нього може кожен.

Ця інфекція є вкрай заразною: людина з кашлюком може поширювати його через один-три тижні після появи симптомів. Невакциновані люди, а також люди похилого віку значно частіше страждають від ускладнень.

Минулого року органи охорони здоров’я у Хорватії також заявили про найбільший за останні 40 років спалах захворюваності на кашлюк.