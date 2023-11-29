У Хорватії кажуть про найбільший за 40 років спалах кашлюка

Органи охорони здоров’я у Хорватії заявили, що триваючий спалах захворюваності на кашлюк у країні – найбільший за останні 40 років, причиною могло стати недостатнє охоплення вакцинацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

З початку року до 28 листопада в Хорватії зафіксовано 1047 підтверджених випадків захворювання на кашлюк, значна частка з них випала на осінь. Половина хворих зосереджені у Загребі, ще 40% – у Сплітсько-Далматинській жупанії. Смертельних випадків внаслідок захворювання не було.

"Ми не мали такої захворюваності понад 40 років", — сказав хорватському порталу Index Бернар Каїч, керівник відділу епідеміології інфекційних захворювань Інституту громадської охорони здоров’я (HZJZ).

За його словами, останній раз більше тисячі підтверджених випадків захворювання реєстрували у 1980 році.

До центру тестування у Загребі вишикувалися великі черги.

Епідеміологи вважають однією з ключових причин спалаху недостатнє охоплення вакцинацією у дитячому віці, попри те, що це щеплення є обов’язковим.

В одному районі рівень охоплення вакцинацією першою дозою – менший 80%, другою – менший 70%, а третьою – менший 35%.

Нагадаємо, у Норвегії Інститут громадського здоров’я попередив, що сезонна хвиля епідемії коронавірусу вже почалася, та закликав осіб із груп ризику не нехтувати вакцинацією.