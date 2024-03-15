В Чехии рекордная с 1960-х годов вспышка коклюша

Органы здравоохранения Чехии предупредили о вспышке коклюша – бактериального инфекционного заболевания, для которого характерен постоянный кашель – на уровне, который не наблюдался с 1960-х годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По данным чешского Государственного института здравоохранения, с начала года в стране зарегистрировали 3084 случая коклюша, из них 810 – только за последнюю неделю. Последний раз большее количество случаев этой болезни в Чехии выявляли в 1963 году.

Коклюшем болеют чехи во всех возрастных группах, но самая высокая заболеваемость – среди молодежи от 15 до 19 лет, далее – у детей до 14 лет.

Заместитель министра здравоохранения Чехии Иосиф Павлович заверил, что количество случаев заболевания одной из наиболее распространенных ныне инфекций, таких как коклюш, дифтерия или туберкулез, не приближается к эпидемическому порогу, а лекарств и вакцин достаточно.

Вспышка коклюша уже привела к небольшому скандалу после инструкции службы здравоохранения Праги, которая распорядилась запретить посещение школ детям, не вакцинированным от инфекции.

В пятницу главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова заверила, что инструкцию выдали ошибочно, и доступ к занятиям для школьников ограничивать не будут.

Коклюш – это бактериальное респираторное заболевание, которое характеризуется затяжным кашлем с резким вдохом, который сопровождается свистом. Коклюш преимущественно поражает младенцев и подростков, хотя заболеть им может каждый.

Эта инфекция крайне заразна: человек с коклюшем может распространять его через одну-три недели после появления симптомов. Невакцинированные люди, а также пожилые люди значительно чаще страдают от осложнений.

В прошлом году органы здравоохранения в Хорватии также заявили о крупнейшей за последние 40 лет вспышке заболеваемости коклюшем.