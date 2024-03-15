Посол США про удар по Одесі: Росія не зупинить агресію, ми маємо допомогти Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Одесі, який призвів до численних жертв.

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Посол підкреслила, що ця жорстока атака демонструє, що Росія "не зупинить свою зухвалу агресію в Європі".

"Ми повинні допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – зазначила Брінк.

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом РФ. Потужний вибух пролунав у місті близько 11:00, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього в Одесі чули повторний вибух.

За останніми даними, жертвами удару РФ стали 19 осіб, 73 отримали поранення.