Посол США про удар по Одесі: Росія не зупинить агресію, ми маємо допомогти Україні
П'ятниця, 15 березня 2024, 19:20
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Одесі, який призвів до численних жертв.
Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Посол підкреслила, що ця жорстока атака демонструє, що Росія "не зупинить свою зухвалу агресію в Європі".
"Ми повинні допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – зазначила Брінк.
Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом РФ. Потужний вибух пролунав у місті близько 11:00, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього в Одесі чули повторний вибух.
За останніми даними, жертвами удару РФ стали 19 осіб, 73 отримали поранення.
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