Посол США об ударе по Одессе: Россия не остановит агрессию, мы должны помочь Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Одессе, который привел к многочисленным жертвам.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Посол подчеркнула, что эта жестокая атака демонстрирует, что Россия "не остановит свою дерзкую агрессию в Европе".

"Мы должны помочь Украине остановить Россию сейчас. Нельзя терять ни минуты", – отметила Бринк.

Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом РФ. Мощный взрыв прогремел в городе около 11:00, тогда в Воздушных силах сообщали о ракете в направлении города. После этого в Одессе слышали повторный взрыв.

По последним данным, количество погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 19, а раненых до 73.