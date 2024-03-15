Качиньского допрашивает следственная комиссия Сейма по скандалу с Pegasus

Председатель партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский 15 марта предстал перед комиссией Сейма по делу о вероятном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus во время своего пребывания у власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Перед началом расследования председатель комиссии Сейма Магдалена Срока заявила, что Качиньского выбрали первым для дачи показаний из-за его "ответственности за действия партии "Право и справедливость", которая находилась у власти до 2023 года".

Срока добавила, что покупка и деятельность Pegasus не имела "никаких правовых оснований".

"ПиС", которая руководила Польшей с 2015 по 2023 год, подозревают в шпионаже за оппозиционными политиками и судьями, которые критиковали ее правительство.

Сам Качиньский, который также занимал должность премьер-министра Польши, в 2022 году признал, что польские власти приобрели шпионское программное обеспечение, но отрицал, что оно использовалось против оппонентов.

Парламентская комиссия изучит цели и законность использования системы Pegasus и попытается установить, как она и другие подобные системы были приобретены Польшей.

Недавно премьер-министр Дональд Туск заявил о наличии "100% доказательств" использования шпионской программы Pegasus в период пребывания "ПиС" у власти.

Всего в Сейме создали три следственные комиссии по действиям предыдущей власти. Кроме Pegasus, еще одна касается неудачной попытки организовать президентские выборы во время пандемии Covid-19, а другая – по массовой раздаче платных польских виз консульствами в разных странах.

Подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского".