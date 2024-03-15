Єврокомісія запропонувала чергові поступки для полегшення становища фермерів

Європейська комісія 15 березня оприлюднила пропозиції, які дозволять членам Європейського Союзу послабити екологічні норми для фермерів, що останні кілька місяців протестували через скрутні економічні умови.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення Єврокомісії.

Оприлюднені пропозиції передбачають передусім послаблення екологічних норм у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС.

По-перше, пропонується, аби фермери більше не були зобов'язані залишати частину своїх орних земель під паром. Держави-члени ЄС будуть зобов'язані надавати додаткову фінансову підтримку фермерам, які добровільно залишають частину землі невикористаною.

Єврокомісія також пропонує послабити правила, які зобов'язують фермерів чергувати види культур, які вони вирощують. Замість цього фермерам буде дозволено обирати між ротацією культур та їх диверсифікацією.

Серед інших кроків – ширше трактування правил щодо обробітку ґрунту, ґрунтового покриву та сівозміни або диверсифікації на рівні держав-членів, а також дозвіл послаблювати екологічні правила у випадку екстремальних погодних умов.

Зрештою, виконавчий орган ЄС також пропонує звільнення малих фермерських господарств площею до 10 гектарів від перевірок та штрафів.

Пропозиції ще мають бути погоджені, а потім схвалені Європарламентом і Радою ЄС, перш ніж набудуть чинності, тож до їхнього втілення ще може минути тривалий час.

Як відомо, у зимові місяці фермерські протести пройшли у багатьох країнах ЄС. Головними претензіями аграріїв є те, що їм доводиться виконувати численні регуляторні вимоги, зокрема у рамках Європейського зеленого курсу, та у цих умовах вони не можуть вигідно конкурувати з продукцією із третіх країн, яка виходить дешевшою за собівартістю.