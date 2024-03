ЕС перечислит 4,5 млрд евро макрофина Украине на следующей неделе

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 миллиарда евро Украина получит на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Ханн.

"Очень рад проложить путь к первой выплате средств на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility", – написал Йоханнес в Twitter (X), объявив о подписании соответствующего решения.

"Мы поддерживаем Украину и тем самым инвестируем в нашу безопасность. Много денег, но ничто по сравнению с жертвами украинского народа ради Европы", – добавил он.

Very glad to pave the way for next week’s first disbursement of funds under the #Ukraine facility ✍️.



We stand with #Ukraine 🇺🇦and invest by this also into our security.



A lot of money, yet nothing compared to the #Ukrainian people’s sacrifices for #Europe 🇪🇺. pic.twitter.com/9W9Pv7kFGM