ЕС перечислит 4,5 млрд евро макрофина Украине на следующей неделе

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 миллиарда евро Украина получит на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Ханн.

"Очень рад проложить путь к первой выплате средств на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility", – написал Йоханнес в Twitter (X), объявив о подписании соответствующего решения.

"Мы поддерживаем Украину и тем самым инвестируем в нашу безопасность. Много денег, но ничто по сравнению с жертвами украинского народа ради Европы", – добавил он.

Very glad to pave the way for next week’s first disbursement of funds under the #Ukraine facility ✍️.



We stand with #Ukraine 🇺🇦and invest by this also into our security.



A lot of money, yet nothing compared to the #Ukrainian people’s sacrifices for #Europe 🇪🇺. pic.twitter.com/9W9Pv7kFGM – Johannes Hahn (@JHahnEU) March 15, 2024

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил еврокомиссара за это решение. "ЕС твердо остается с Украиной. Благодарны за огромную поддержку, которая прокладывает путь к победе и всестороннему восстановлению Украины", – написал он в Twitter (X).

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

Украина гарантированно получит первые два транша в рамках Ukraine Faciility – 4,5 миллиарда евро в марте и 1,5 миллиарда евро в апреле, следующие же будут привязаны к плану реформ.

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