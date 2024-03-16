Голова МЗС Фінляндії: Захід не повинен виключати введення в Україну військ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в коментарі Politico.

За словами голови фінського МЗС, Захід не повинен "виключати всього на довгострокову перспективу, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація".

"Але фінська позиція чітка: ми не відправляємо зараз жодних військ (в Україну. – Ред.) і не бажаємо це обговорювати", – додала Валтонен.

Як нагадує Politico, ще наприкінці лютого тодішній президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про "широко поширену думку", що військової присутності Заходу в Україні "не буде".

Напередодні французький президент Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.