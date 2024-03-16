Голова МЗС Фінляндії: Захід не повинен виключати введення в Україну військ
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в коментарі Politico.
За словами голови фінського МЗС, Захід не повинен "виключати всього на довгострокову перспективу, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація".
"Але фінська позиція чітка: ми не відправляємо зараз жодних військ (в Україну. – Ред.) і не бажаємо це обговорювати", – додала Валтонен.
Як нагадує Politico, ще наприкінці лютого тодішній президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про "широко поширену думку", що військової присутності Заходу в Україні "не буде".
Напередодні французький президент Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.
Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.
Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.