Міністри ЄС наступного тижня можуть обговорити ідею відправлення військ в Україну

На засіданні міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу 18 березня може бути порушена тема відправлення західних військ в Україну.

Про це на брифінгу 15 березня заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Коментуючи ідею відправлення військ в Україну, європейський посадовець зазначив, що стратегія ЄС – "реагувати на події відповідно до того, як розвивається ситуація".

"Ми це робимо ще з 24 лютого: одразу на другий день (повномасштабного вторгнення. – Ред.) високий представник (ЄС Жозеп Боррель. – Ред.) попросив сотні мільйонів євро на озброєння України. І потім ми вирішували, які види зброї. Це довгий-довгий шлях", – зазначив він.

"Тож побачимо. Тут не можна сказати "так" чи "ні" про жодну річ: це величезна війна", – додав посадовець ЄС.

Він не зміг сказати, чи будуть голови МЗС у понеділок намагатися сформувати спільну позицію з цього питання, але зазначив, що в Раді Євросоюзу стежать за відповідними дискусіями.

Напередодні французький президент Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.