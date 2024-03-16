ЗМІ: Словаччина хотіла допомогти Угорщині зняти санкції ЄС із Усманова

Словаччина на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у лютому підтримала пропозицію Угорщини зняти санкції з трьох росіян, серед яких російсько-узбецький олігарх Алішер Усманов, наближений до Владіміра Путіна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався від дипломатичних джерел портал Aktuality.

Питання щодо зняття санкцій із Усманова, за інформацією Aktuality, було предметом переговорів прем’єра Словаччини Роберта Фіцо й міністра закордонних справ Юрая Бланара з угорськими колегами в Будапешті в грудні 2023 року.

Словацька сторона тоді попросила Угорщину підтримати виключення із санкційного списку ЄС бізнесмена Йозефа Гамбалека, який потрапив туди через зв’язки з близькою до Путіна російською байкерською організацією "Нічні вовки".

За даними Aktuality, угорці вирішили "скористатися ситуацією" і в обмін на підтримку виключення Гамбалека попросили Словаччину підтримати виключення ще кількох росіян. Видання стверджує, що Братислава виконала прохання щодо них.

Йдеться про Аркадія Воложа, засновника російської компанії "Яндекс", Сергія Мндоянца, радника Кремля з питань відносин з ЄС, а також Усманова, ексгонщика "Формули-1" Нікіту Мазєпіна та російського мільярдера В'ячеслава Кантора.

І якщо Воложа та Мндоянца справді виключили із санкційного списку разом із Гамбалеком, то стосовно Усманова, Мазєпіна та Кантора в ЄС висловили сильне обурення, і санкції ЄС проти них зберегли.