Deutsche Bahn договорился с машинистами о переговорах, забастовку откладывают

Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn утром 16 марта объявил о новом раунде переговоров с профсоюзом машинистов GDL, который ранее на этой неделе анонсировал масштабные забастовки из-за неудовлетворительных условий труда.

Об этом говорится в сообщении Deutsche Bahn, которое цитирует "Европейская правда".

Как отмечает перевозчик, переговоры с немецким профсоюзом продолжаются "в узком кругу и за закрытыми дверями".

"Переговоры являются интенсивными, но конструктивными. Достигнуто согласие по многим вопросам. Обе стороны уверены, что смогут объявить о результате на следующей неделе", – добавили в Deutsche Bahn.

Новые переговоры по крайней мере временно положат конец недельным перебоям в движении поездов из-за забастовок машинистов, которые требовали сократить рабочую неделю с 38 часов до 35 без уменьшения заработной платы.

GDL планировала забастовку работников грузовых поездов Deutsche Bahn AG с конца понедельника до вечера вторника, а также пассажирских поездов во вторник до начала среды.

Перевозчик даже пытался заблокировать забастовку через суд, но неудачно.