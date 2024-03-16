Головний аеропорт Осло тимчасово закрили через негоду

Аеропорт Осло-Гардермуен – головне міжнародне летовище столиці Норвегії – вранці 16 березня тимчасово закрилось через сильний сніг і вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як пояснив норвезький національний авіаоператор Avinor, мокрий і сильний сніг у поєднанні з сильним вітром і дощем "створюють складні умови як для літаків, так і для наземного екіпажу".

Мандрівникам порадили стежити за інформацією авіакомпаній і чекати подальших оголошень про роботу аепорорту.

У суботу Норвезький метеорологічний інститут оголосив жовте попередження через сильні пориви вітру та снігопад.

Норвезькі ЗМІ повідомили, що складні погодні умови вже спричинили кілька ДТП, а на півночі Норвегії оголосили про підвищену загрозу лавин.

Зазначимо, що Осло-Гардермуен цього року вже закривався на деякий час через негоду.