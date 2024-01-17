Аеропорт Осло закрили через снігопад

Головний аеропорт Осло закрився з міркувань безпеки через сильний снігопад у столичному регіоні Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Аеропорт залишатиметься закритим протягом наступних двох годин, оскільки снігопад настільки сильний, що з літаків не видно наземних вогнів.

Весь рух поїздів у Східній Норвегії призупинено до подальших розпоряджень.

Всі автобуси в Осло і Берумі скасовані на невизначений термін.

"Зараз у нас багато затримок і низка скасованих рейсів через складні дорожні умови", – каже Катрін Міхрен-Хауген, речниця компанії Ruter.

Навіть таксі Осло закрило прийом замовлень у додатку через високий попит.

"У нас багато замовлень, і ми намагаємося задовольнити їх якомога більше, але громадськості, ймовірно, доведеться набратися терпіння", – каже менеджер з комунікацій Thor Ерік Скарпен.

У зв’язку з навантаженням на лінії електропередачі спостерігаються перебої навіть в роботі метро норвезької столиці. Через відсутність напруги пасажирів одного з потягів довелося евакуювати.

Нагадаємо, у Німеччині через сніг та ожеледь скасували сотні авіарейсів і багато потягів далекого сполучення, місцями перекриті дороги.

Днями ожеледь спричинила численні ДТП також на дорогах у столиці Молдови.