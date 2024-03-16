Главный аэропорт Осло временно закрыли из-за непогоды

Аэропорт Осло-Гардермуэн – главный международный аэропорт столицы Норвегии – утром 16 марта временно закрылся из-за сильного снега и ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как пояснил норвежский национальный авиаоператор Avinor, мокрый и сильный снег в сочетании с сильным ветром и дождем "создают сложные условия как для самолетов, так и для наземного экипажа".

Путешественникам посоветовали следить за информацией авиакомпаний и ждать дальнейших объявлений о работе аэпорорта.

В субботу Норвежский метеорологический институт объявил желтое предупреждение из-за сильных порывов ветра и снегопада.

Норвежские СМИ сообщили, что сложные погодные условия уже вызвали несколько ДТП, а на севере Норвегии объявили о повышенной угрозе лавин.

Отметим, что Осло-Гардермуэн в этом году уже закрывался на некоторое время из-за непогоды.