Послання для російського корабля намагаються зареєструвати у ЄС як торгову марку, поки без успіху

Команда юристів від імені Державної прикордонної служби України переконує Офіс ЄС з інтелектуальної власності (EUIPO) зареєструвати послання українського прикордонника для російського корабля як торгову марку, але поки без успіху.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Через юристів у Брюсселі заявку на реєстрацію послання від українського прикордонника як торгової марки, зі згоди його родини, подали ще у березні 2022 року – спершу на ім’я прикордонника.

"Ми вважаємо, що авторство такої торгової марки має належати державі Україна… як підтвердження рішучості й непереможності українських прикордонників… Потрібно віддати належне захисникові, який цим своїм вчинком, рішучою демонстрацією непохитності надихнув українців і світову спільноту", – цитує видання речника ДПСУ Андрія Демченка.

Залучені у справу юристи зазначають, що це бажаний крок для того, щоб уникнути, на їхню думку, неминучих спроб когось іншого привласнити легендарну фразу та заробляти на ній.

Як відомо, різноманітні товари з посланням для російського корабля, широко продаються по всьому світу різними виробниками.

"На ринку є дуже погані гравці, а Україна нічого не може з цим вдіяти", – зазначає Андрій Буковник, один з юристів.

Проте посадовці європейського агентства вважають, що фраза не відповідає необхідним критеріям для того, щоб стати торговою маркою.

Ще у 2022 році в EUIPO надали відповідь, що гасло "суперечить усталеним моральним принципам", зокрема й через те, що йдеться про намір отримувати фінансовий прибуток з того, що є трагічною подією", тобто подій повномасштабної війни РФ проти України.

Юристи категорично не погодилися з аргументацією відмови і вважають її навіть образливою через висловлену думку, що прикордонник буде "наживатися на війні", хоча йдеться про фразу, сказану ним в умовах прямої загрози для його життя, а сам її автор на той час був у полоні.

Щоб обійти аргумент агентства з "прибутком від війни" і для того, щоби все ж не розголошувати імені прикордонника, запит подали повторно вже від імені ДПСУ.

У грудні 2022 року його також відхилили, з мотивацією, що це нецензурна лексика, та що хоча в контексті подій фраза стала символом українського опору, реєстрація її як торгової марки – це баналізація подій війни.

Юристи подали апеляцію, і під кінець 2023 року програли її – EUIPO відхилило її, у тому числі з аргументом, що фразі "бракує унікальності", у значенні, що за нею не можна ідентифікувати та відрізнити товари чи послуги, що є критерієм для торгової марки.

Буковник не погоджується з аргументом, оскільки йдеться про конкретний епізод біля острова Зміїний і контекст подій широко відомий. У лютому 2024 року вони знову подали апеляцію на відмову.

"Це не можна порівняти з чимось іншим в історії законодавства про торгові марки у Європі… І, думаю, дуже очевидно, [...] що споживачі будуть знати, звідки товари, якщо на них використана така торгова марка", – цитує Буковника Politico.

Проте серед інших європейських експертів є думки, що шанси на успіх все ж мінімальні.

Так, шведська професорка з права інтелектуальної власності Елеонора Розаті вважає, що результат був від початку зрозумілий. Вона навела як приклади невдалі спроби реєстрації як торгових марок гасел "Je suis Charlie" (відсилка до солідарності з жертвами ісламістських терактів у Парижі в 2015 році, зокрема у редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo), та гасла "Black Lives Matter".

За її словами, з гаслами політичного характеру передусім є проблема того, що вони не ідентифікують товар як товар конкретного виробника, що є ключовим критерієм для торгової марки як явища.

Нагадаємо, минулого року Суд ЄС не дозволив зареєструвати швейцарський сир "Емменталь" як торгову марку.

Також щодо інтелектуальної власності судилися німецькі компанії оборонпрому, залучені до розробок для танка Leopard 2.