Макрон объяснил, как он пришел к идее относительно иностранных войск в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, как он пришел к идее о размещении иностранных войск на территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналисткам Наталье Мосейчук и Юлии Галушке.

Макрону напомнили, что он в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину пытался поддерживать контакты с главой Кремля Владимиром Путиным, на что тот ответил, что делал это "пока было возможно".

Но после ряда резонансных массовых преступлений российских оккупационных войск, в частности, массового убийства в Буче французский президент понял, что "война вступила в новую фазу".

"И я очень долго размышлял по этому поводу и пришел к выводу, что сегодня ситуация очень сложная. Мы все увлечены тем, что делает украинский народ. Россия организовалась на долгосрочную войну, а в 2024 году на международной арене очень много неопределенности относительно перспектив в этой войне. И поэтому нам надо не только определять, как идти к миру, но и каким будет этот настоящий мир, который будет обеспечивать безопасность Украины и Европы. И именно поэтому был нужен этот новый импульс, чтобы ускорить помощь", – отметил Макрон.

По его словам, "если враг говорит, что у него лимитов нет, то почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты".

"Мы имеем цель не допустить победу России в этой войне. И именно поэтому мы будем продолжать быть бок о бок с Украиной, потому что не будет мира в Европе, если Украина капитулирует", – добавил Макрон.

Ранее Макрон, комментируя затронутую им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Французские политики набросились на Макрона после его свежего интервью о поддержке Украины.

В то же время, например, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что западные страны, в том числе и США, не должны быть полностью против идеи ввода войск в Украину, если ситуация там ухудшится.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.