Президент США Джо Байден пошутил над своим соперником на президентских выборах во время выступления на ежегодном ужине в клубе Gridiron в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Байдена приводит Reuters.

Байден выступил перед более чем 650 гостями, среди которых были премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос, а также генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я", – заявил Байден.

Байден подчеркнул важность прессы, которая, по его словам, не является "врагом народа", что резко контрастирует с предыдущими высказываниями Трампа о СМИ.

Он также упомянул о войне РФ против Украины: "Мы не склонимся, они (украинцы) не склонятся и я не склонюсь", – сказал глава Белого дома.

Ранее Байден и Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Последний опрос Reuters/Ipsos показал незначительное преимущество Байдена над Трампом.