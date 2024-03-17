Латвия начала производство против евродепутата, которую подозревают в работе на ФСБ

Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против депутата Европарламента Татьяны Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Спецслужбы расследуют деятельность 73-летней Жданок и ее вероятные связи с Россией уже несколько недель.

22 февраля Служба безопасности Латвии решила возбудить уголовное дело против Жданок. Сама евродепутат опровергает все обвинения в свой адрес.

В конце января появилось расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому, ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.