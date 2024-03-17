Президент Литви на тлі відставки міністра оборони заявив про емоційну нестабільність уряду

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у нього викликає тривогу помітна останнім часом емоційна нестабільність уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить Delfi.

Висловлювання литовського президента з’явились на тлі повідомлень про відставку очільника Міністерства оборони Арвідаса Анушаускаса.

Науседа зазначив, що рішення консерваторів не обговорювати з партнерами по коаліції відставку Анушаускаса може негативно позначитися на стабільності уряду.

"Останнім часом мене дуже турбує емоційна нестабільність, яка спіткала наш уряд. Я говорю не тільки про цю справу, а й про конфлікти між окремими членами уряду", – сказав він.

Портал зазначає, що крім відставки Анушаускаса президент, ймовірно, мав на увазі суперечки між прем'єр-міністеркою Інгрідою Шімоніте і міністеркою юстиції Евеліною Добровольською.

На запитання, чи зможе новим міністром оборони стати голова Комітету національної безпеки і оборони литовського Сейму Лаурінас Кащюнас, Науседа сказав, що той є одним із кандидатів, але не єдиним.

У п'ятницю стало відомо, що Анушаускас офіційно подав прохання про відставку голові литовського уряду. ЗМІ пов’язали її з конфліктом із прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США (які саме, не уточнювалось).

Прем'єрка Литви наголосила, що відставка голови Міноборони "не пов'язана з якоюсь раптовою зміною стану національної безпеки Литви, зміною загроз або негативними новинами про діяльність Міністерства".

Сам Анушаускас заявив, що подав заяву у відставку після того, як Шимоніте сказала, що не бачить його на цій посаді.