Президент Литвы на фоне отставки министра обороны заявил о нестабильности правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у него вызывает тревогу заметная в последнее время эмоциональная нестабильность правительства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит Delfi.

Высказывания литовского президента появились на фоне сообщений об отставке главы Министерства обороны Арвидаса Анушаускаса.

Науседа отметил, что решение консерваторов не обсуждать с партнерами по коалиции отставку Анушаускаса может негативно сказаться на стабильности правительства.

"В последнее время меня очень беспокоит эмоциональная нестабильность, которая постигла наше правительство. Я говорю не только об этом деле, но и о конфликтах между отдельными членами правительства", – сказал он.

Портал отмечает, что кроме отставки Анушаускаса президент, вероятно, имел в виду споры между премьер-министром Ингридой Шимоните и министром юстиции Эвелиной Добровольской.

На вопрос, сможет ли новым министром обороны стать председатель Комитета национальной безопасности и обороны литовского Сейма Лауринас Кащюнас, Науседа сказал, что тот является одним из кандидатов, но не единственным.

В пятницу стало известно, что Анушаускас официально подал прошение об отставке главе литовского правительства. СМИ связали ее с конфликтом с премьер-министром Ингридой Шимоните из-за публичных заявлений министра обороны во время последнего визита в США (какие именно, не уточнялось).

Премьер Литвы подчеркнула, что отставка главы Минобороны "не связана с каким-то неожиданным изменением состояния национальной безопасности Литвы, изменением угроз или негативными новостями о деятельности Министерства".

Сам Анушаускас заявил, что подал в отставку после того, как Шимоните сказала, что не видит его на этой должности.