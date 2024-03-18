Шмигаль назвав п’ять ключових секторів України як майбутнього члена ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виділяє п’ять секторів – оборонний, енергетичний, аграрний, сировинний та цифровий – в яких Україна сподівається заявити про себе як майбутній член Європейського Союзу.

Про це він розповів у інтерв’ю Euractiv, пише "Європейська правда".

Шмигаль закликав звернути увагу передусім на українську оборону і військовий сектор.

"Україна є центром військових і оборонних технологій, виробляє нове високотехнологічне обладнання, і ми маємо потенціал бути європейським щитом, європейським арсеналом і зміцнювати обороноздатність ЄС", – сказав він.

"Зараз ми маємо одні з найсильніших збройних сил у світі, з багатьма – реальними – роками досвіду на полі бою – це може зміцнити європейську оборонну систему", – додав глава українського уряду.

Україна може стати енергетичним хабом і "газовою безпекою" для Європи, припустив також Шмигаль. Він додав, що Україна може "принести стабільність і більше можливостей як економічних, так і енергетичних" в ЄС.

"Ми пережили дві дуже важкі зими, коли Росія тероризувала нашу енергетичну інфраструктуру, але ми все ще маємо надлишок в нашій енергетичній системі, і ми можемо постачати чисту зелену енергію на європейський ринок", – сказав Шмигаль.

"Ми маємо одне з найбільших на континенті підземних сховищ газу на території України – 33 мільярди кубометрів у дуже безпечних умовах, яким вже зараз користуються багато європейських компаній. Ми можемо легко збільшити цю потужність на 10-15 мільярдів кубометрів", – додав він.

Глава уряду підкреслив, що Україна також може "принести більше стабільності на світовий ринок продовольства, і з нами ЄС може стати сильним геополітичним гравцем, коли мова йде про продовольчу стабільність і безпеку у світі".

Прем'єр відкинув занепокоєння, що деякі країни-члени ЄС можуть бажати повільного прогресу у приєднанні України через нинішню стурбованість звинуваченнями у недобросовісній торговельній практиці.

"Ми не маємо наміру створювати недобросовісну конкуренцію з нашими сусідами, європейськими країнами та європейськими фермерами. Саме тому ми просимо Європейську комісію розпочати переговорний процес з аграрним (розділом), щоб прискорити узгодження правил і норм", – сказав Шмигаль.

Він додав, що Київ буде готовий конкурувати за правилами ЄС і буде "готовий до спілкування, до переговорів і до компромісів".

Шмигаль переконаний, що Україна принесе ЄС набагато більше, ніж коштуватиме Європейському Союзу сам процес її приєднання.

Він також підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року.