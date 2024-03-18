Шмыгаль назвал пять ключевых секторов Украины как будущего члена ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделяет пять секторов – оборонный, энергетический, аграрный, сырьевой и цифровой, – в которых Украина надеется заявить о себе как будущий член Европейского Союза.

Об этом он рассказал в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль призвал обратить внимание прежде всего на украинскую оборону и военный сектор.

"Украина является центром военных и оборонных технологий, производит новое высокотехнологичное оборудование, у нас есть потенциал быть европейским щитом, европейским арсеналом и укреплять обороноспособность ЕС", – сказал он.

"Сейчас у нас одни из самых сильных вооруженных сил в мире, со многими – реальными – годами опыта на поле боя, это может укрепить европейскую оборонную систему", – добавил глава украинского правительства.

Украина может стать энергетическим хабом и "газовой безопасностью" для Европы, предположил также Шмыгаль. Он добавил, что Украина может "принести стабильность и больше возможностей как экономических, так и энергетических" в ЕС.

"Мы пережили две очень тяжелые зимы, когда Россия терроризировала нашу энергетическую инфраструктуру, но мы все еще имеем избыток в нашей энергетической системе, и мы можем поставлять чистую зеленую энергию на европейский рынок", – сказал Шмыгаль.

"На территории Украины расположено одно из крупнейших на континенте подземных хранилищ газа – 33 млрд кубометров в очень безопасных условиях, которым уже сейчас пользуются многие европейские компании. Мы можем легко увеличить эту мощность на 10-15 млрд кубометров", – добавил он.

Глава правительства подчеркнул, что Украина также может "принести больше стабильности на мировой рынок продовольствия, и с нами ЕС может стать сильным геополитическим игроком, когда речь идет о продовольственной стабильности и безопасности в мире".

Премьер отверг беспокойство, что некоторые страны-члены ЕС могут желать медленного прогресса в присоединении Украины из-за нынешней обеспокоенности обвинениями в недобросовестной торговой практике.

"Мы не намерены создавать недобросовестную конкуренцию с нашими соседями, европейскими странами и европейскими фермерами. Именно поэтому мы просим Европейскую комиссию начать переговорный процесс с аграрным (разделом), чтобы ускорить согласование правил и норм", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Киев будет готов конкурировать по правилам ЕС и будет "готов к общению, к переговорам и к компромиссам".

Шмыгаль убежден, что Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить Европейскому Союзу сам процесс ее присоединения.

Он также подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года.